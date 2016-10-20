ضبط عاطل يرتدى "نقاب" أمام مدرسة ثانوية للبنات بالبحيرة لمقابلة صديقته

تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من القبض على عاطل مرتديا ملابس منتقبة أمام مدرسة الثانوية بنات بكفر الدوار.

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بإبلاغ الأهالى بقيامهم بضبط أحد الأشخاص مرتدياً ملابس سيدة "منتقبة" أمام مدرسة الثانوية بنات بمنطقة الحدائق دائرة القسم.

انتقل على الفور لمكان البلاغ اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث والرائد محمود هندى رئيس مباحث كفر الدوار، وبالفحص تبين قيام الأهالى بضبط "نادر.إ" عاطل ومقيم مركز إيتاى البارود مرتدياً ملابس سيدة "منتقبة" أمام المدرسة المشار إليها حال قيامه بمحاولة مقابله الطالبة "مريم.خ" طالبة ومقيمة دائرة القسم لوجود علاقة عاطفية بينهما، وبسؤال والد الطالبة "خ ج ع" عامل ومقيم بذات الناحية اتهم المذكور بالشروع فى اختطاف كريمته.

وبمواجهة المتهم قرر بوجود علاقة عاطفية فيما بينهما وسابقة التقدم لخطبتها، إلا أنه قوبل بالرفض من أهليتها، وقام بلقائها أكثر من مرة مرتدياً زى النقاب خشية افتضاح أمرهما، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.