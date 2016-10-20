حظك اليوم برج الحمل الخميس 20/10/2016

برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماسة وشدة وسرعة الانفعال، رغم طيبة قلوبهم والتعامل مع الغير بعفوية وهو أكثر توافقا مع الأبراج النارية مثله مثل الأسد والقوس، و الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، بينما أقل نسبة توافق بينه وبين الأبراج الترابية والمائية مثل الجدى والحوت.

برج الحمل على الصعيد المهنى

من الأفضل لك أن تفتح صفحة جديدة فى عملك وتتخلص من كل المشكلات التى تؤثر بشكل سلبى على طريقة أدائك وتقلل من ثقة رؤساءك بك، قد تكون بحاجة الى تغيير الأجواء فيمكنك فعل أى شىء جديد لإعادة طاقتك الحيوية مرة أخرى.

برج الحمل على الصعيد العاطفى

دائماً ما تشعر بالخوف من فقدان شريك حياتك، وهذا الخوف يؤثر على طريقة تعاملك معه فيخلق بينكما العديد من المشاكل بسبب قلقك وتوترك المستمر، فحاول إيجاد حلول لتلك الأزمة لضبط علاقتك به وكى تستطيع الشعور بحلاوة الحب.

برج الحمل على الصعيد الصحى

تشعر ببعض ألام الظهر والمفاصل نتيجة جلوسك الدائم فى عملك وقلة الحركة، ولذلك تحتاج الى ممارسة الرياضة بشكل سريع على الأقل لمدة نصف ساعة فى المنزل ، ومن الأفضل زيارة الطبيب الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل:

هذه الفترة مهمة فى حياتك وتحسم فيها أمور كثيرة متعلقة بعملك، فدائماً ما تراودك فكرة عدم الاستمرار والبحث عن وظيفة أخرى، فلا تتسرع فى ذلك القرار المصيرى وحاول إيجاد حلول لمشكلاتك أولاً.