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حظك اليوم برج الأسد الخميس 20/10/2016

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 20/10/2016 حظك اليوم برج الأسد الخميس 20/10/2016

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نقدم لمولود برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى يتمتع بثقة كبيرة فى النفس لكن يعيبه احتمالية تحولها إلى شكل من اشكال الغرور والشعور بأن الكون كله يدور حوله وهو ما يؤذيه على الصعيد المهنى كثيرًا.

 

 

برج الأسد على الصعيد المهني:

 

من الأفضل اليوم أن تعمل ضمن فريق عمل مع زملائك بدلاً كى تستطيع إنجاز مهامك بشكل أسرع، فتأجيل المهام أمر غير مستحب ويقلل من ثقة رؤساءك فى العمل بك ويضعك تحت ضغط مستمر.

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

اليوم تحتاج الى إظهار حبك للأخرين سواء أصدقائك وأقاربك، فلا تتردد فى التعبير عن مشاعرك بطريقة ذكية لكسب ود الأخرين ولشحن طاقتك السلبية بمزيد من الأحاسيس العفوية الجميلة.

 

 

برج الأسد على الصعيد الصحي:

 

تعانى من الكحة الدائمة بسبب كثرة التدخين، فلم يعد أمامك خيار أخر سوى الإقلاع عن تلك العادة التى تدمر الصحة، يمكنك زيارة الطبيب ليساعدك فى طرق الإقلاع عن التدخين .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

 

تتعرض لموقف اليوم تحتاج فيه استشارة ونصائح أصدقائك وأقاربك فلا تتردد فى طلب النصيحة، للخروج من الموقف بذكاء ، فليس من الجيد أن تفكر دائماً وحدك.


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مصر 365

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