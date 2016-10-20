حظك اليوم برج الميزان الخميس 20/10/2016

نقدم حظك اليوم لبرج الميزان وهو البرج الذى يتمتع بحظ كبير من اسمه، حيث يتميز بحياديته الشديدة وقدرته على الحكم على الأمور بموضوعية حتى لو كانت تمسه بشكل خاص وشخصى ولكن يعيبه أنه يقسو على نفسه جدًا فى الحكم ويحاسب نفسه أكثر من اللازم.

برج الميزان على الصعيد المهني:

تنتظرك خلال الأيام القادمة طفرة فى مجال العمل خاصة إذا تمكنت من اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب وإذا تحليت ببعض الصرامة والجدية فى التعامل مع هذه القرارات ستتمكن من تحقيق إنجازات كبيرة وستكتسب المزيد من الثقة بنفسك.

على الصعيد العاطفي:

الحيرة التى تشعر بها إزاء علاقة حب محتملة طبيعية جدًا ومبررة وذلك الخوف داخلك طبيعى للغاية، لكن لا تترك له الفرصة ليهز ثقتك بنفسك وبقدرتك على الحب، ولا تجعله مبالغًا فيه فيكون عائقًا بينك وبين أن تعيش الحب يومًا ما.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

مشكلاتك الصحية فى الفترة الأخيرة ترجع إلى القلق والتوتر الشديدين خاصة أنك تعانى القولون العصبى وتعانى مشكلات كثيرة بسبب هذا حاول ان تكون أكثر هدوئًا وأن تتبع عادات غذائية صحية أكثر..

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

موضوعيتك ووقوفك إلى جانب الحق هى سبب احترام الجميع لك حتى ممن لا يكنون لك المحبة لا يمكنهم أن ينكروا احترامهم لك، حافظ على هذه السمة الإيجابية للغاية ولا تتخلى عنها مهما بدا لك أن قولك الحقيقة يزعج الآخرين خاصة المقربين منك، واليوم تواجه اختبارًا كبيرًا فى هذه المنطقة فكن مستعدًا.