أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العقرب الخميس 20/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الخميس 20/10/2016 حظك اليوم برج العقرب الخميس 20/10/2016

>

من الأبراج المعروفة بجاذبيتها الشديدة خاصة من الرجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل البسيطة ولكن يعيبه الحساسية الشديدة التى تجعل التعامل معه مرهقًا بالنسبة للكثيرين، ونقدم لمولود برج العقرب.

 

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

 

اهتمامك بالتفاصيل يجعلك أشد إتقانًا لعملك من غيرك مما يثير إعجاب رؤسائك ويلفت الأنظار إليك اليوم وقد يكون ذلك سببًا فى أن يوكلون إليك المزيد من المهام الجديدة التى تنعكس إيجابًا على حالتك المادية وتقدمك المهنى وتتيح لك الكثير من الفرص فى العمل.

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

حاول أن تتخلى قليلاً عن حساسيتك المفرطة مع شريك حياتك وألا تبالغ فى التدقيق فى معانى أبسط الكلمات لأن هذه الحساسية تزيد من الحواجز بينك وبينه وتزيد المشاكل بينكما خلال الفترة الأخيرة وتجعله يشعر بالقلق دائمًا ويتخوف كثيرًا قبل أن يصارحك بكل ما يخطر بباله تجاهك أو تجاه العلاقة.

 

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

 

حان الوقت للالتفات لصحتك والاهتمام بجسدك قبل أن تحدث بعض المشاكل الصحية التى تعجز عن التعامل معها بسهولة وقد تؤثر على نجاحك المهنى وتقدمك الوشيك فيه، خاصة أنها قد تؤثر على تركيزك وحماسك للعمل.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

 

يجب ان تفكر بحذر فى أية عروض تتلقاها خلال الفترة القادمة وأن تكون اختياراتك موزونة وقراراتك مدروسة بعناية فمن المحتمل أن تتلقى عرضا مفخخا يبدو مغريا للغاية ولكنه يؤدى إلى مشكلة كبيرة خاصة على الصعيد المهني.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى