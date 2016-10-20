حظك اليوم برج العقرب الخميس 20/10/2016

برج العقرب من الأبراج المعروفة بجاذبيتها الشديدة خاصة من الرجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل البسيطة ولكن يعيبه الحساسية الشديدة التى تجعل التعامل معه مرهقًا بالنسبة للكثيرين، ونقدم حظك اليوم لمولود برج العقرب.

برج العقرب على الصعيد المهني:

اهتمامك بالتفاصيل يجعلك أشد إتقانًا لعملك من غيرك مما يثير إعجاب رؤسائك ويلفت الأنظار إليك اليوم وقد يكون ذلك سببًا فى أن يوكلون إليك المزيد من المهام الجديدة التى تنعكس إيجابًا على حالتك المادية وتقدمك المهنى وتتيح لك الكثير من الفرص فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

حاول أن تتخلى قليلاً عن حساسيتك المفرطة مع شريك حياتك وألا تبالغ فى التدقيق فى معانى أبسط الكلمات لأن هذه الحساسية تزيد من الحواجز بينك وبينه وتزيد المشاكل بينكما خلال الفترة الأخيرة وتجعله يشعر بالقلق دائمًا ويتخوف كثيرًا قبل أن يصارحك بكل ما يخطر بباله تجاهك أو تجاه العلاقة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

حان الوقت للالتفات لصحتك والاهتمام بجسدك قبل أن تحدث بعض المشاكل الصحية التى تعجز عن التعامل معها بسهولة وقد تؤثر على نجاحك المهنى وتقدمك الوشيك فيه، خاصة أنها قد تؤثر على تركيزك وحماسك للعمل.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

يجب ان تفكر بحذر فى أية عروض تتلقاها خلال الفترة القادمة وأن تكون اختياراتك موزونة وقراراتك مدروسة بعناية فمن المحتمل أن تتلقى عرضا مفخخا يبدو مغريا للغاية ولكنه يؤدى إلى مشكلة كبيرة خاصة على الصعيد المهني.