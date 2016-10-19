«ملاك والشربينى» تشاركان بماراثون الأسكندرية لتشجيع السياحة ودعم مرضى السرطان

يقام على شواطىء الأسكندرية، مارثون سباق الأسكندرية الثانى بطول 10 كم، يوم الجمعة 28 أكتوبر المقبل، وذلك لتشجيع السياحة ودعم مرضى السرطان، وذلك بالتنسيق مع مستشفى أيادى المستقبل.

ويبدأ المارثون من “جليم”، بجوار مطعم “ميراج”، فى تمام الساعة الـ 7 صباحًا، حيث يبدأ السبق فى تمام الساعة الـ 8 صباحًا، ويختتم السباق بإحتفالية داخل قلعة “قايتباى”، فى تمام الساعة الـ 10 صباحًا، وينتهى فى الـ 12 من منتصف اليوم.

ويشارك الماراثون اللاعبة نور الشربينى بطلة العالم فى الإسكواش، واللاعبة هداية ملاك صاحبة الميدالية البرونزية فى التايكوندو بألومبياد “دي جانيرو” 2016.