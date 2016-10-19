أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«ملاك والشربينى» تشاركان بماراثون الأسكندرية لتشجيع السياحة ودعم مرضى السرطان

Google+ Print
«ملاك والشربينى» تشاركان بماراثون الأسكندرية لتشجيع السياحة ودعم مرضى السرطان «ملاك والشربينى» تشاركان بماراثون الأسكندرية لتشجيع السياحة ودعم مرضى السرطان

نور الشربينى_هداية ملاك

يقام على شواطىء الأسكندرية، مارثون سباق الأسكندرية الثانى بطول 10 كم، يوم الجمعة 28 أكتوبر المقبل، وذلك لتشجيع السياحة ودعم مرضى السرطان، وذلك بالتنسيق مع مستشفى أيادى المستقبل.

ويبدأ المارثون من “جليم”، بجوار مطعم “ميراج”، فى تمام الساعة الـ 7 صباحًا، حيث يبدأ السبق فى تمام الساعة الـ 8 صباحًا، ويختتم السباق بإحتفالية داخل قلعة “قايتباى”، فى تمام الساعة الـ 10 صباحًا، وينتهى فى الـ 12 من منتصف اليوم.

ويشارك الماراثون اللاعبة نور الشربينى بطلة العالم فى الإسكواش، واللاعبة هداية ملاك صاحبة الميدالية البرونزية فى التايكوندو بألومبياد “دي جانيرو” 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا