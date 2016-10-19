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الفنان عايض يواصل التحليق مع عبداللطيف آل الشيخ

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الأربعاء 19-10-2016 15:20

بعد النجاحات السريعة المتوالية التي حققها الفنان السعودي الشاب عايض، يعود مجدداً عبر عمل غنائي يجمعه بعراب الأغنية الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، ويحمل اسم "ما على" من ألحان راكان وتوزيع براك المطوع.

وأكد آل الشيخ في حديث خص به "سيِّدتي" على استمرار دعمه للأصوات الشابة، وقال: "عايض صوت جميل وخامة ينتظرها مستقبل، وبلغة الأرقام أعماله تحقق قبولاً وانتشاراً واسعاً بين الناس"، موضحاً أن له نظرة خاصة تجاه الوسط الفني من خلال الأخذ بيد الأصوات الشابة الجميلة التي تستطيع أن تبث الحياة في الوسط الفني وفق ألوانها التي تعبر عن رؤيتها وتخاطب جيلها برؤية يفهمها أبناء الجيل الحالي، وقال: "الأصوات الشابة لديها طاقة عالية في الغناء، ولن أتوانى في دعم هذه الأسماء، وهناك سلسلة من التعاونات مع عدد من الأسماء"، مبيناً أن هناك ترتيبات خاصة لكل فنان من ناحية الكلمات والألحان التي تتوافق مع خامة صوته.

وتعد أغنية "ما على" التعاون الثاني بين الشاعر عبدالله اللطيف آل الشيخ والفنان عايض بعد نجاح أغنية "تعال كلك" التي تم طرحها في يناير الماضي، وهي من ألحان يس وتوزيع هشام السكران، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة على "اليوتيوب".

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سيدتي

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