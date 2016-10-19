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غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «عمليات رابعة» وأحداث مكتب الأرشاد

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غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «عمليات رابعة» وأحداث مكتب الأرشاد غدًا.. الحكم في طلب رد قاضي «عمليات رابعة» وأحداث مكتب الأرشاد

تعبيرية

تنظر محكمة استئناف القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الخميس، طلب الرد المقدم من الدكتور محمود غزلان القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة»، ضد المستشار معتز خفاجي، كما تنظر طلب رد المستشار محمد فهمي في أحداث مكتب الارشاد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان، و36 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لحين الفصل في طلب الرد.

ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب جرائم قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس غرفة عمليات لمواجهة إجراءات فض اعتصام رابعة والنهضة، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة وقف العمل بالدستور.

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