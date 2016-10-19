«القرموطي» يظهر بـ«قراطيس السكر» على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم، بقراطيس السكر على الهواء، وذلك تعليقًا على ما تقوم به “أم باسم” السيدة التى تبيع السكر فى قراطيس، وقام بفتح أكياس السكر ووضعها فى القراطيس بسبب ارتفاع سعر السكر، وعدم تواجده فى مناطق كثيرة، كما قام بسف السكر أيضا من القراطيس.

وقالت “أم باسم”، التى تبيع السكر فى قراطيس: أقوم ببيع الكيلو فى 10 قراطيس، وأن المواطنين يقبلون عليها “من أخرالدنيا”، على حد قولها بسبب عدم وجود السكر، وقالت أنها تقوم ببيع السكر منذ سنوات، وأن أزمة السكر هى أكبر أزمة واجهتها فى الفترة الاخيرة.

فيما قال زوجها، الحاج “جابر”، إن أزمة السكر التى نعاني منها حاليها، شبيه بأزمة السكر التى واجهها المصريين سنة 1973، وقال إن كلام الحكومة عن عدم وجود أزمة سكر، بأنه غير صحيح، وأن السكر فعلًا مش متواجد فى الأسواق، وأن النمس بتعاني لما بتدور على السكر، و داعبه “القرموطي”، على الهواء وقال له سنقوم بإرسال لك 10 أكياس سكر هدية مننا ليك بكرة.

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