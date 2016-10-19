رسميًا.. «مودريتش» يجدد تعاقده مع النادي الملكي حتى 2020

أعلن نادى ريال مدريد الاسباني، اليوم الاربعاء، أن اللاعب الكرواتي «لوكا مودريتش» قام بالتوقيع على عقود تجديده للنادى الملكي حتى عام 2020.

ذكر الموقع الرسمي لنادى ريال مدريد، أن لوكا مودريتش جدد تعاقده مع النادي الملكي حتى عام 2020، في حضور رئيس النادي «فلورنتينو بيريز».

قال مودريتش في لقاء مع وسائل الإعلام في إسبانيا: «إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي، أشعر بفرحة كبيرة بعد أن جددت تعاقدي مع النادي الأفضل في العالم، أرغب في التوجه بالشكر لمسؤولي النادي بسبب ثقتهم بي وأتعهد بأنني سأستمر في تقديم أفضل ما لدي لإرضاء تطلعات ريال مدريد، أتمنى أن أحقق المزيد من النجاحات هنا».