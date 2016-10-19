"خليفة الانسانية" تسير طائرة المساعدات رقم 31 إلى سقطرى

سيرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية طائرة المساعدات رقم /31/ وعلى متنها طنين من الأدوية إلى مستشفى خليفة بن زايد آل نهيان في جزيرة سقطرى ضمن الإجراءات الدورية المتبعة لتشغيل المستشفى إضافة إلى طن من القرطاسية المتنوعة لتوزيعها على الطلبة في الجزيرة في مختلف المراحل الدراسية.

تأتي هذه الدفعة من المساعدات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكدت المؤسسة أنها ما زالت تقدم المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية لأبناء الشعب اليمني الشقيق من الطرود الغذائية والأدوية والمساعدات التعليمية لصالح الآلاف من الأسر اليمنية في جزيرة سقطرى.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إن المؤسسة تساهم في إعادة إعمار وترميم العديد من مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات مثل المنشآت الصحية والتعليمية ومحطات المياه والكهرباء وشبكة الصرف الصحي وذلك بهدف الحد من المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني والذي تضرر كثيرا من الأحداث التي تشهدها اليمن.

وأضاف أن المؤسسة ستواصل التزامها الإنساني مع الشعب اليمني الشقيق تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تقديم عشرات الآلاف من الطرود الغذائية والإغاثية المتنوعة ومواصلة برامج إعادة الأعمار والصيانة للمنشآت الخدمية ومشاريع البنى التحتية.

وأشار المصدر إلى أن هذه المساعدات تأتي استمرارا للجسر الجوي والبحري الذي سبق وأن وجهت به القيادة الرشيدة في شهر يونيو 2015 لإغاثة الشعب اليمني الشقيق انطلاقا من مشاعر الأخوة تجاهه وحرص القيادة على تخفيف معاناته الحياتية في الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية والأدوية والطاقة الكهربائية حتى يتمكن من استكمال مرحلة البناء الجديدة بما يؤمن له الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى .. استكملت المؤسسة علاج تسعة مرضى يمنيين في مستشفيات الدولة وغادروا البلاد مع مرافقيهم بعد تحسن حالتهم الصحية - وكانوا قد وصلوا إلى البلاد في وقت سابق لعلاجهم - وكان في وداعهم عدد من المسؤولين في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.