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«تنفيذي بورسعيد» يوافق علي إقامة محطة كهرباء غرب الديبة

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«تنفيذي بورسعيد» يوافق علي إقامة محطة كهرباء غرب الديبة «تنفيذي بورسعيد» يوافق علي إقامة محطة كهرباء غرب الديبة

المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

كتب-جمال نوفل:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والذي انعقد، صباح اليوم، برئاسة اللواء عادل الغضبان، وبحضور أعضاء مجلس النواب وجميع تنفيذي المحافظة، وعدد من الإعلاميين، علي تعديل قرار التخصيص الخاص بإنشاء محطة مياه شرب سطحية بمنطقة الكاب لخدمة أهالي جنوب المحافظة، وتوصيل مياه شرب نظيفة لهم، وقد تم الموافق علي تعديل قرار التخصيص ليصبح ٨٠ م٢ × ٣٠٠م٢، بدلًا من القرار السابق بإنشاءها بأبعاد ٦٠ م×٢٠٠ م .

كما وافق المجلس علي تخصيص أرض بحري محطة التنقية “محطة الصرف الصحي الأمريكية”، لإقامة محطة كهرباء جهد “٢٢٠ ك.ف”، توفيرًا لمصدر إضافي لتغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية، وذلك بمسطح يبلغ ٦٠ ألف متر مربع، غرب قريبة الديبة، إحدي قري غرب بورسعيد، لمجابهة الزيادة في استهلاك الكهرباء مع التوسعات العمرانية والتنموية بالمحافظة.

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