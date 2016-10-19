أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أكثر من 50 قتيلا فى صفوف جيش الفتح خلال غارات للطيران السوري بريف حماة

Google+ Print
أكثر من 50 قتيلا فى صفوف جيش الفتح خلال غارات للطيران السوري بريف حماة أكثر من 50 قتيلا فى صفوف جيش الفتح خلال غارات للطيران السوري بريف حماة

ارشيفية

نفذ الطيران السوري، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أوكار لتنظيم “جيش الفتح” فى ريف حماة .

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله “إن الغارات أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلا بين صفوف مسلحي جيش الفتح، مضيفًا أن الضربات أسفرت أيضًا عن تدمير رتل عربات فى البويضة و3 دبابات على أطراف طيبة الإمام وعربتين مدرعتين جنوب مورك و3 عربات مزودة برشاشات شمال صوران .

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي دمر- أمس- عربات مدرعة وعشرات الآليات المصفحة لجيش الفتح فى طيبة الإمام وصوران وجنوب مورك واللطامنة بريف حماة الشمالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا