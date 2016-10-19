أكثر من 50 قتيلا فى صفوف جيش الفتح خلال غارات للطيران السوري بريف حماة

نفذ الطيران السوري، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على أوكار لتنظيم “جيش الفتح” فى ريف حماة .

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري قوله “إن الغارات أسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلا بين صفوف مسلحي جيش الفتح، مضيفًا أن الضربات أسفرت أيضًا عن تدمير رتل عربات فى البويضة و3 دبابات على أطراف طيبة الإمام وعربتين مدرعتين جنوب مورك و3 عربات مزودة برشاشات شمال صوران .

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي دمر- أمس- عربات مدرعة وعشرات الآليات المصفحة لجيش الفتح فى طيبة الإمام وصوران وجنوب مورك واللطامنة بريف حماة الشمالي.