مباحث التموين بأسوان تضبط طن و89 كيلو سكر قبل بيعها فى السوق السوداء

تمكنت مباحث التموين بأسوان اليوم الأربعاء، من ضبط طن و89 كيلو من السكر التموينى المدعم، قبل تداولها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العقيد محمد زردق، رئيس مباحث التموين، تفيد بتمكن قوة أمنية شارك فيها المقدم محمد الدخيلى، وكيل مباحث التموين، من ضبط 1089 كيلو من السكر التموينى المدعم بمحل "مصطفى.ا" 29 سنة، مدير مسئول عن محل بدال تموينى بدائرة قسم أول أسوان، وذلك بقصد تخزين سلع تموينية ومنع تداولها بالأسواق لرفع سعرها.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتحرر المحضر رقم 14852 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان.