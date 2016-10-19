«إيجاس»: توصيل الغاز لـ 1.1 مليون عميل جديد بـ 9 محافظات

عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” جلسة لدراسة تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية الاطارية للتوسع فى مشروع توصيل الغازالطبيعى للمنازل بإضافة 1.1 مليون عميل لعدد 9 محافظات، وذلك بحضور عدد من مسئولي محافظة أسيوط منهم هالة فرغلي مدير ادارة شئون البيئة، وفاطمة الخياط مدير عام مركز المعلومات، وايمان علي مدير عام التخطيط العمراني وسحر عبد المولى مقرر فرع المحلس القومي للمرأة، وأحمد عوض مدير عام الاثار بمحافظة أسيوط، وسامح عبد العليم مستشار محافظة أسيوط للمحليات.

وأشار المهندس جمال حجازى نائب رئيس الشركة للتخطيط ومشروعات إلى أنه تم اختيار مناطق توصيل الغاز الطبيعى طبقا لعدد من المعايير الإجتماعية والفنية والإقتصادية منها المناطق ذات الدخل المحدود والفقيرة والمتوسطة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فضلا عن المناطق المنتهية من المرافق العامة، وخاصة الشبكات الأرضية والمناطق القريبة من الشبكات القومية للغاز.

وأوضح حجازي، خلال الجلسة، أن المحافظات المستهدفة للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لها هى القاهرة والاقصر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة.

وأضاف أن بيان عدد العملاء المستهدف توصيل الغاز الطبيعى لهم بالمحافظات سيكون كالآتى : “القاهرة 103 ألف و500 عميل والاقصر39 ألف و810 عميل، والفيوم 75 ألف عميل، وبنى سويف 36 الف عميل، والمنيا 153 ألف عميل، وأسيوط 74 ألف عميل، ودمياط 6 الاف عميل، وكفر الشيخ 30 الف و900 عميل، والبحيرة 101 الف عميل، بالإضافة إلى 619 ألف عميل بالمحافظات الإضافية، و538 ألف عميل بالمحافظات الأصلية للمشروع.

من ناحيتها، قالت هالة فرغلي مدير ادارة شئون البيئة، إن الندوة تهدف لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية الناتجة عن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة أسيوط، بما يتوافق وتأمين سلامة العاملين والمجتمع ومتطلبات قانون البيئة.

وطالبت فاطمة الخياط، بالتوسع في توصيل الغاز في كافة مراكز محافظة أسيوط والتنسيق مع مراكز المعلومات في كافة المحافظات للاستفادة من البيانات والارقام خاصة بالمناطق المحتاجة والتي يجب ان يستهدفها المشروع.