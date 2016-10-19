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إحالة مديرى مطاحن الأرز بديرب نجم بالشرقية للمحاكمة بتهمة احتكار 75 طنا

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إحالة مديرى مطاحن الأرز بديرب نجم بالشرقية للمحاكمة بتهمة احتكار 75 طنا إحالة مديرى مطاحن الأرز بديرب نجم بالشرقية للمحاكمة بتهمة احتكار 75 طنا

>الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية اليوم، برئاسة إسلام الحديدى مدير النيابة، وبإشراف المستشار ياسر هندى المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 2 من مديرى مطاحن الأرز بتهمة احتكار سلع غذائية وحبس تداولها إلى محكمة الجنح.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام قوة من مباحث برئاسة العميد تامر السمرى، من ضبط كل من "محمد أ ى" مدير مطحن أرز بديرب نجم لتخزينه 60 طن أرز لبيعه بالسوق السوداء و"محمود ع " مدير مطحن أرز لاحتكاره 15 طن أرز لبيعه بالسوق السوداء، بهدف احتكار السلع وحبسها عن التداول قاصدين تعطيش الأسواق من تلك السلع.


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مصر 365

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