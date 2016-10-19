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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19/10/2016

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سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19/10/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19/10/2016

اليوم في ، حيث تشهد المعدن النفيس ارتفاعا نسبيا في أسعاره بمحلات الصاغة، وسط تراجع الأسعار عالميا، وما زالت أسعار الذهب في ارتفاع وانخفاض يوميا، حيث تسيطر حالات الارتفاع معظم الأيام بينما تشكل أيام الانخفاض نسبة قليلة جدا، وفي المقابل لم تنجح جهود في السيطرة على الأسعار، حيث يرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالدولار الذي تجاوز كل الحدود في السوق السوداء.
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19/10/2016
1  عيار 18  458.55 جنيه
2  عيار 21  535 جنيه
3  عيار 24  611.40 جنيه
4   الجنيه الذهب  4280 جنيه
5  أوقية الذهب  1262 دولار

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