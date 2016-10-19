بالصور: اكتمال قائمة نجوم مسلسل محمد فؤاد "الضاهر" والبطولة النسائية مفاجأة

أعلن الممثل والكاتب والمنتج تامر عبد المنعم القائمة النهائية لنجوم مسلسل "الضاهر" للمطرب محمد فؤاد، المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2017، وتضمنت القائمة عدة مفاجآت أبرزها منح البطولة للنجمتين التونسيتين دارين حداد وفريال يوسف مع مشاركة النجمة اللبنانية الكبيرة مادلين طبر والسورية رغدة، والتوصل لاتفاق نهائي مع الفنان الكبير حسن يوسف.

محمد فؤاد سيقوم بدور ضابط مخابرات مصري يقع في غرام فتاة يهودية، دون أن يعرف أيّة تفاصيل أو معلومات حول أصولها وديانتها، قبل أن تتكشف الخيوط وتتصاعد الدراما على خلفية هذه العقدة المثيرة والحبكة المشوّقة، وحاول منذ العام الماضي الاتفاق مع نجمة لبنانية أو سورية لمشاركته البطولة، ولكنه فشل تماماً خاصة وأن تصوير المسلسل ظل مؤجلاً لأزمات تتعلق بالحصول على الموافقة الأمنية، ومشاكل انتاجية، وبعد تسوية الأمور لم يجد من نجمات التمثيل العربي الا النجمتين التونسيتين دارين حداد وهي قريبة الشبه بنجمات لبنان، ومواطنتها فريال يوسف، وتم توقيع العقد مع النجمة مادلين طبر والسورية رغدة والمصرية أميرة هاني.

المنتج ومؤلف العمل تامر عبد المنعم سيشارك بالتمثيل ضمن فريق نجوم العمل بقيادة محمد فؤاد والنجم الكبير حسن يوسف وابنه عمر والفنان علاء مرسي والقدير صبري عبد المنعم والدكتور كريم كوجاك.

ترى هل تنجح دارين حداد في تعويض غياب نجمات لبنان؟