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هذا هو سبب انفصال جينيفر لوبيز وكاسبر سمارت

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الثلاثاء 18-10-2016 21:20

بعد مرور نحو شهرين على انفصال النجمة العالمية جينفير لوبيز Jennifer Lopez وحبيبها كاسبر سمارت Casper Smart كشفت وسائل إعلام عالمية أن الخيانة كانت مجدداً وراء الانفصال.

وذكرت بعض المجلات أن لوبيز انفصلت عن سمارت بسبب كشفها خيانته لها، فهجرته على الفور، وحاول كثيراً أن يتواصل معها لكنها رفضت تماماً، وحوّلت العلاقة إلى علاقة عمل فقط.

وكانت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً قد انفصلت عن حبيبها البالغ من العمر 29 عاماً، في شهر آب/ أغسطس المنصرم بعد علاقة استمرّت 5 أعوام.

يُشار إلى أن جينيفرلوبيز وكاسبر سمارت سبق لهما أن انفصلا عام 2014، بعد أن أقدم الأخير على خيانتها، إلا أنهما تجاوزا الأزمة وعادت المياه إلى مجاريها حتى انفصالهما هذا.

 

جينيفر لوبيز تنفصل عن حبيبها كاسبر سمارت

 

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