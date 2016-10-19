بريانكا تشوبرا "تهين" اللاجئين بهذه الصورة.. وتعتذر!

قدمت النجمة العالمية بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra اعتذارها، بعد ان ظهرت بقميص غير لائق على غلاف النسخة الهندية لمجلة Condé Nast Traveller.

وظهرت ممثلة بوليوود الشهيرة، وملكة جمال العالم السابقة، البالغة من العمر 34 عاماً، على غلاف النسخة الهندية من مجلة Condé Nast Traveller لشهر أكتوبر/تشرين الأول، مرتدية قميصاً طُبِعت عليه كلمات لاجئ- مُهاجِر - دخيل، وقد شُطبت باللون الأحمر، بينما ظلت الكلمة الوحيدة الظاهرة هي كلمة "مُسافِر"، وفق تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.

ونشرت مجلة Condé Nast Traveller غلافها عبر حسابها الرسمي على تويتر في السابع من أكتوبر/تشرين الأول مع الإشارة إلى حساب تشوبرا وكتبت العبارة التالية: "بريانكا شوبرا الجريئة والشجاعة، تدلي بتصريح في الذكرى السنوية السادسة للمجلة.. لماذا نسافر؟".

وأثارت الرسالة التي تحملها تشوبرا على القميص الذي ترتديه موجة من الإنتقادات عبر موقع تويتر، واتهمها رواد الموقع بالتقليل من محنة اللاجئين الذين أُجبِروا على مغادرة وطنهم.

وقالت بريانكا، التي صنفتها مجلة Time كواحدة من الـ100 شخص الأكثر تأثيراً في العالم، بالإضافة إلى كونها سفيرة لدى وكالة الأمم المتحدة للطفولة (Unicef)، إن الهدف من الرسالة في الأساس هو مُخاطبة العنصرية، ولكن تم فهمها بطريقة خاطئة.

وقالت الممثلة في حديث صحفي مع قناة NDTV الإخبارية الهندية: "أحضروا تلك القميص خصيصاً وطلبوا مني ارتداءه. وأخبروني أنهم يهدفون إلى معالجة الشعور بالرهبة من الغرباء حول العالم، وهي قضية هامة تحدث كثيراً حولنا".

وأضافت: "أقدم اعتذاري عن المشاعر التي تعرضت للأذى. لقد كنت دوماً ضد تصنيف الأشخاص. تأثرت كثيراً وشعرت بالسوء حيال الأمر، ولكن الرسالة التي كنت أنوي إيصالها، فُهمت بطريقة خاطئة".

وأخبرت مجلة Condé Nast موقع BBC البريطاني، أن هدفهم في الأساس كان تسليط الضوء على قضية تصنيف الأشخاص.

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