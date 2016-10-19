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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 19/10/2016

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مشاعر مرهفة وذكاء فطرى وقدرة مميزة على تحليل الأمور هذه هى أبرز صفات أحد الأبراج المائية الذى نقدم له اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى، والمهنى، بالإضافة إلى مهارته فى الأعمال الأدبية والفنية.

 

برج الحوت على الصعيد المهنى..

تعثر ملحوظ فى احوالك المالية يضطرك إلى البحث عن وظيفة إضافية ويتطلب منك ذلك التوفيق بين وقتك، والضغط على أعصابك لكنك ستنجح فى الخروج من الأزمة، ولا تنزعج من نصائح بعض المقربين فالأمر على مرأى من الجميع.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

تتبع خطوات أحد الأشخاص وتراقبه حالته المزاجية، قد يكون المر بداية حب جديد وقد لا يتخطى مرحلة الإعجاب لكن الوقت سيثبت لك وقوعك فى حالة حب تغير حياتك وتعيد بعدها كثير من الحسابات التى ستنعكس على مشوارك المهنى.

 

على الصعيد الصحى ..

أرق و فقدان شهية يجعلان علامات الإرهاق تجتاح وجهك، أنت بحاجة إلى السفر لفترة قصيرة تتخلص فيها من الضغوط التى تسيطر عليك فى الفترة الأخيرة، وتناول المنبهات بكثرة سيزيد من إحساسك الدائم بالأرق تناول التمر والحليب الدافئ قبل النوم مباشرة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش حالة من التخبط والابتعاد عن مستواه المهنى، قد يكون تراكم المشاكل المادية والشخصية أحد أسباب سوء حالة مواليد الحوت النفسية، لكن الأيام القادمة ستحمل للحوت عدد من المفاجئات السارة.


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مصر 365

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