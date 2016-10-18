«عمر طاهر» ضيف «اعترافات ليلية لـ بثينة كامل » على «العاصمة 2»..الخميس المقبل

تستضيف الإعلامية بثينة كامل، الخميس المقبل، الكاتب الصحفى عمر طاهر، في حوار هام وشيق ببرنامجها “اعترافات ليلية ل.. بثينة كامل”، والمُذاع على “العاصمة 2″.

ويكشف طاهر، عن العديد عن الأسرار والكواليس الخاصة بحياته، واعترافات تذاع لأول مرة مع بثينة كامل عن عمله كصحفي ومحرر بعدد من الصحف، وعن بدايته السينيمائية من خلال تأليف فيلم “عمليات خاصة” عام 2007، ثم مسلسل الرسوم المتحركة “سوبر هنيدي”، بالعام التالي، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، والتي من أبرزها “كابتن مصر، وطير إنت”.

وقام طاهر، بكتابة عدد من الأغاني لمطربين منهم “أصالة، ورامي صبري”، وكذلك له تجربة في مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج “مصري أصلي”، عام 2010، وشارك في إعداد عدد من البرامج التلفزيونية الأخرى، وصدر له العديد من الكتب والدواوين الشعرية، من أبرزها “شكلها باظت، وجر ناعم”، وتذاع الحلقة فى العاشرة مساءً، الخميس المقبل، على قناة العاصمة الجديدة.