سيسك فابريغاس ينتظر طفله الثالث من زوجته اللبنانية

يعيش نجم كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس Cesc Fàbregas أسعد لحظات حياته بعد أن علم أنّ زوجته اللبنانية حامل بطفلهما الثالث.

وقد أعلن فابريغاس البالغ من العمر 29 عاماً خبر حمل زوجته دانييلا سمعان ، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر فابريغاس، لاعب نادي تشيلسي، صورة للجنين بالموجّات ما فوق الصوت، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: "طفل جديد سيولد قريباً... وهذه المرة صبي...أشعر بسعادة كبيرة جداً، وأتمنّى أن يشعر الجميع بالسعادة مثلي اليوم... تحيّة إلى حبي دانييلا".

يشار إلى أن سيسك فابريغاس الذي ارتبط عام 2011 بزوجته دانييلا سمعان لديه منها طفلتان، هما ليا في الثالثة من العمر، وكابري في عامها الأول.

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