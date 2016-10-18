مقرّبون من توبا بيوكستون وزوجها: هذه أسباب خلافهما

في مؤتمر صحفي حاشد في ورشة ماركة الساعات الأوروبية الشهيرة التي اختارتها سفيرةً لها، قامت الممثلة التركية توبا بيوكستون بمحاولة إصلاح ساعة مع فريق الشركة أمام عدد كبير من المصورين والصحافيين، ولاحظ الجميع خلع توبا لأّول مرة خاتم زفافها الذي أهداها إياه الممثل التركي أونور صايلاك يوم زواجهما في العاصمة الفرنسية باريس عام 2011.

وتكهّن الصحافيون بأنّ تخلي توبا عن خاتم زفافها بمثابة إعتراف صامت بحقيقة الشائعة الأخيرة حول قرارها بالإنفصال عن زوجها.

وقد نشرت الصحافة التركية أخباراً مفادها أنّ الزوجين اتّفقا بعد إنجابهما توأميهما مايا وتوبراك على المناوبة في تربيتهما، إلا أن توبا لم ترتاح موسماً واحداً، وظلّت تواصل نجاحاتها الدراميّة بشكل متواصل بعد زواجها فقدمت مسلسلي "20 دقيقة" بموسمين مع إيلكر إكسوم، و"العشق الأسود" على مدار موسمين أيضاً مع أنجين أكيوريك بدون راحة، بالإضافة إلى جولاتها الإعلانية والإنسانية داخل وخارج تركيا.

وسرّب البعض أنّ الغيرة الفنيّة أحد أسباب المشاكل الحادّة بينهما، فأونور صايلاك بعد مسلسله مع توبا "بائعة الورد" لم ينجح له أي عمل درامي، منذ مسلسله "شارع الظلام" مع أوزغي أوزبيرنتشجي وبيغوم بيرغورين الذي توقف مبكراً لعدم تحقيقه نسبة مشاهدة عالية في تركيا.

كما لم يلفت المسلسل نظر المشاهدين العرب إليه عند عرضه في بعض القنوات العربية، وتكرّر الأمر نفسه في مسلسل آخر مع جوكش بهادر وأنجين أوزتورك، وللمصادفة المثيرة للإهتمام بأن مسلسليه الوحيدين اللذين نجحا في الرايتنغ هما "عاصي" و"بائعة الورد"، حيث أدّى دورين صغيرين إلى جانب توبا، في الأوّل كان صديقها فقط، وفي الثاني تطورت علاقة صداقتهما إلى حب توّج بالزواج، بالإضافة إلى أن هناك فارق كبير بينهما في حجم النجومية والأجر.

فتوبا مطلوبة أكثر منه من قبل شركات الإنتاج، كما أنّ أجره في مسلسله الجديد "أنتِ وطني" إلى جانب خالد آرغنش وبيرغوزار كوريل 10 آلاف دور عن الحلقة الواحدة، بينما أجر زوجته توبا بويوكستون في مسلسلها الجديد "الجريء والجميلة" إلى جانب كيفانش تاتليتوغ يصل إلى 45 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة.

وربما شعر أونور بأن نجاح توبا القوي قبل زواجهما لم يتأثّر بل زاد حتى بعد أن أصبحت زوجة وأماً بينما لا يزال هو يراوح مكانه ولم يصل بعد لأدوار البطولة الأولى ليساويها بالشهرة والنجومية.

وكشف المقربون منه بأنه يعتبر نفسه مظلوماً لأن توبا لا تعطي وقتاً أكبر لعائلتها عكسه مما أثر سلباً عليه كممثل.

أما الحقيقة الكاملة لانفصالهما أو طلاقهما ستتكشف تفاصيله في الأيام والأسابيع القادمة لا محالة.

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