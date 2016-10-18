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الاستزراع السمكي : بدء أول إنتاج من "الأسماك" بشرق قناة السويس نوفمبر المقبل ...

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الاستزراع السمكي : بدء أول إنتاج من "الأسماك" بشرق قناة السويس نوفمبر المقبل ... الاستزراع السمكي : بدء أول إنتاج من "الأسماك" بشرق قناة السويس نوفمبر المقبل ...

أعلن الدكتور أحمد حسن، عميد معهد الاستزراع السمكي ، استشاري مشروع الاستزراع السمكي بشرق قناة السويس، والمخطط له أن يضم 4000 حوض سمكي تنفذه هيئة قناة السويس، بدء أول إنتاج من الأسماك في نهاية نوفمبر المقبل من نوع "الدنيس" .

وأشار  إلى جلب "الزريعة" الخاصة بـ600 حوض سمكي من المرحلة الأولى من اليونان، مرجعا ذلك إلى التقارب في درجات الحرارة والبيئة بين واليونان.

وكشف أن المشروع يضم أنواع "الدنيس" و"القاروص" و "ثعبان البحر -الحنشان" و"اللوت" و"الجمبري" و"البلطي الأحمر" ، لافتا إلى النجاح في استزراع البلطي الأحمر في المياه المالحة للمشروع، رغم أنه يحتاج المياه العذبة بعد استيراد سلالة من الذكور بدون هرمونات من هولندا وإعادة استزراعها.

وأكد انتهاء أزمة أنبوب المياه المالحة من قناة السويس إلى مقر معهد الاستزراع السمكى التابع لجامعة قناة السويس بعد تدخل د ممدوح غراب، رئيس الجامعة، وموافقة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على توصيله واعتماد الجامعة مبلغ 300 ألف جنيه لوحدة تجميع المياه بالمعهد لأغراض الاستزراع والأبحاث لخدمة المشروع.

وفجر حسن مفاجأة وصفها بأنها "ساره" تتعلق بأحواض تربية الجمبرى بالعثور على أمهات الجمبرى في الأحواض، مؤكدا أنها ستوفر على الدولة تكلفة استيرادها من الخارج، وتحديدا من أمريكا، ويصل ثمن الجوز من هذه الأمهات إلى 130 دولارا، حيث تنتج الواحدة منها مليونا و800 ألف بيضة مما يؤكد نجاح التجربة والإنتاج .

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