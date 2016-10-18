CNN: ضبط مواطن سعودى دعا للاختلاط بين الجنسين وإباحة الجنس والخمر

ذكرت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة السعودية فى مدينة الرياض ألقت القبض على مواطن سعودى، أثار غضبًا واسعًا فى المملكة بسبب مقطع فيديو له، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ينتقد فيه المجتمع السعودى ويهاجم الدين الإسلامى، ويدعو إلى إباحة ممارسة الجنس وشرب الخمر.

وأوضح المتحدث الإعلامى باسم شرطة منطقة الرياض، أنه تم رصد تغريدة عبر موقع "تويتر" لأحد الأشخاص تضمنت مقطع فيديو "يدعو من خلاله لما يتنافى مع العقيدة السمحة، ويسىء للدين الإسلامى الحنيف".

وأضافت CNN أنه بعد ذلك، عملت إدارة التحريات والبحث الجنائى بالشرطة على تحديد هوية الشخص، وتبين أنه سعودى الجنسية فى العقد الثالث من العمر، وبسماع أقواله مبدئيا اتضح أنه يعانى من اضطرابات نفسية.

وكان هاشتاج "اضربوا_عنق_الدب_المرتد" قد حقق انتشارًا واسعًا، أمس الاثنين، عبر فيه المغردون عن غضبهم من تصريحات الشاب الذى قيل إنه يدعى عبدالله الحميد، يدعو فيها إلى الاختلاط بين الجنسين، وإباحة الجنس والخمر وغيرها من الأمور غير المقبولة فى المملكة.