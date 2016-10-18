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طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الشناوي وفرص لحاقه بالنهائي

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طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الشناوي وفرص لحاقه بالنهائي طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الشناوي وفرص لحاقه بالنهائي

الحارس أحمد الشناوي

كشف أيمن زين طبيب الزمالك عن خضوع أحمد الشناوي حارس الفريق لفحوصات طبية، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة «صن داونز» بذهاب دور النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال زين إن الشناوي خضع لأشعة سونار لتحديد حجم الإصابة، مشيرًا إلى أن الأشعة أثبتت عدم تعرض الشناوى لتمزق عضلي، لكنه مُصاب بشد فى العضلة الأمامية يحتاج إلى التدريب العلاجي المكثف على فترتين وهو ما يعمل عليه الحارس مع الجهاز الطبي خلال الوقت الحالي.

وعن فرص لحاق الشناوي بالمباراة قال طبيب الزمالك: «لو قدرنا نجهزه أنه يشارك في المران الجماعي قبل يوم الجمعة سيكون جاهزًا ولكن في حالة عدم القدرة على المشاركة في التدريبات الجماعية حتى يوم الجمعة سيصعب تواجده فى المواجهة».

وأشار طبيب الزمالك إلى أن الأشعة التي خضع لها الشناوي منحت الجهاز الطبي مؤشرا جيدا لاستجابته سريعاً للبرنامج العلاجي الذي تم وضعه.

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