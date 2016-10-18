حبس لص قيده الأهالى بعامود إنارة بعد سرقته دراجة نارية من منزل بالشرقية

أمرت نيابة كفر صقر بالشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد الحنفى مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بحبس اللص المتهم بسرقة دراجة بخارية من أحد المنازل بحى مبارك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائى، يفيد بمحاصرة العشرات من الأهالى أحد اللصوص أثناء محاولته سرقة دراجة نارية حى مبارك بمدينة كفر صقر، وقاموا بتصويره وهو موثق بالحبال على أحد أعمدة الإنارة بالشارع، جزاءاً على فعلته وحتى يكون عبرة لغيره من اللصوص بالمنطقة.

كلف مدير إدارة البحث الجنائى، رئيس مباحث مركز شرطة كفر صقر، بالتوجه لمكان الواقعة وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اللص بعد ربطه فى عامود إنارة

المتهم بسرقة دراجة نارية