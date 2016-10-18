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«ميركل» تدعو رؤساء فرنسا وروسيا وأوكرانيا للاجتماع غدًا

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«ميركل» تدعو رؤساء فرنسا وروسيا وأوكرانيا للاجتماع غدًا «ميركل» تدعو رؤساء فرنسا وروسيا وأوكرانيا للاجتماع غدًا

أنجيلا ميركل

أعلن مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أنها ستستضيف اجتماعًا مع رؤساء كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا غدًا الأربعاء، لمناقشة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام فى شرق أوكرانيا.

وأوضح بيان للحكومة الألمانية صدر اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت “ايه بي سي” الأمريكية- أن ميركل دعت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند للاجتماع من أجل تقييم تنفيذ اتفاق مينسك منذ الاجتماع الأخير، ومناقشة الخطوات الأخرى.

وقد عقد القادة أربع جلسات متفرقة لمناقشة تنفيذ اتفاق مينسك، بوساطة ألمانيا وفرنسا، وكانت أخرها فى باريس فى أكتوبر من العام الماضي.

 

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