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ضبط 6 قطع سلاح آلى وخرطوش خلال حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 6 قطع سلاح آلى وخرطوش خلال حملة أمنية بالبحيرة ضبط 6 قطع سلاح آلى وخرطوش خلال حملة أمنية بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز كفر الدوار والنقيب إسلام فوزى معاون المباحث، عن ضبط 6 قطع سلاح آلى وخرطوش وكيلو ونصف حشيش وبانجو، كما تم ضبط 115 متهما هاربين من تنفيذ أحكاما قضائيا بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

وتمكنت الحملة من ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمخدرات، و2229 مخالفة مرورية متنوعة.


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