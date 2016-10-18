بالصور والفيديو : ابتسام تسكت أفضل صوت نسائي بشمال افريقيا

حصلت نجمة "ستار أكاديمي" المغربية ابتسام تسكت على جائزة "أفريما" كأفضل مطربة بشمال أفريقيا، وذلك بعد تصويت الجمهور لها على الموقع الرسمي للجائزة. ونشرت تسكت عبر حسابها الخاص على موقع "فيس بوك" صورة لها وهي تحمل الجائزة وكتبت: "أشكركم على الحب والدعم ،وأهدي هذه الجائزة لبلدي وأهلي والجماهير".

يذكر أن حفل توزيع الجوائز تم تنظيمه بالأمس في دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث تواجدت ابتسام قبل أيام من بدء جولتها الغنائية المنتظرة في أمريكا، وقامت باستلام الجائزة الموسيقية الأهم في أفريقيا وهي شبيهة بجائزة Music Award العالمية، بحضور عدد ضخم من صناع الموسيقى في العالم وأفريقيا، وقامت بالغناء باللغة العربية.

يذكر أن المنافسة على الجائزة ضمت العديد من الأسماء البارزة منهن أنغام وشيرين عبد الوهاب ولطيفة وسميرة سعيد وزينة الداودية.

شاهد تتويج ابتسام تسكت بجائزة "أفريما"