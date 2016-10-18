آمنة نصير : على الشعب ان يدرك صعوبة المرحلة وحصار الأعداء للبلد

أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، أن مصر فى حاجة ملحة خلال الفترة الحالية إلى تفعيل القانون الحاسم الحازم، الذى لا يفرق بين كبير أو صغير أو غنى وفقير، موجهة حديثها للرئيس السيسيى :" أقول للرئيس السيسى وله منى كل المودة، يجب أن يشتد عود الحكم حتى يشتد ويستقيم عود المجتمع".

وقالت نصير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، نحتاج إلى يقظة وانتباه كل مواطن فى كل موقع سواء فى الشارع أو المدرسة أو الحقل أو المصنع: "أطالب الشعب المصرى باكمله أن يدرك حساسية الفترة وحصار الأعداء لهذه البلد، علينا أن نقول للجميع أننا نعرف قيمة هذه البلد وندرك صعوبة المرحلة ونحن لها".

أضافت عضو مجلس النواب، لابد أن يستشعر الشعب بالحزم والجدية وقوة القانون على الجميع خاصة أصحاب الهيئات الحاكمة والإدارية: "دقة ساعة العمل الجاد البعيد عن التسويف والتراخى والفساد، ولن يصلح كل هذا إلا بقوة القانون، هذا هو العلاج الوحيد لكل ما نعانيه".