أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

آمنة نصير : على الشعب ان يدرك صعوبة المرحلة وحصار الأعداء للبلد

Google+ Print
آمنة نصير : على الشعب ان يدرك صعوبة المرحلة وحصار الأعداء للبلد آمنة نصير : على الشعب ان يدرك صعوبة المرحلة وحصار الأعداء للبلد

>هانى عثمان

أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، أن فى حاجة ملحة خلال الفترة الحالية إلى تفعيل القانون الحاسم الحازم، الذى لا يفرق بين كبير أو صغير أو غنى وفقير، موجهة حديثها للرئيس السيسيى :" أقول للرئيس السيسى وله منى كل المودة، يجب أن يشتد عود الحكم حتى يشتد ويستقيم عود المجتمع".

 

وقالت نصير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، نحتاج إلى يقظة وانتباه كل مواطن فى كل موقع سواء فى الشارع أو المدرسة أو الحقل أو المصنع: "أطالب الشعب المصرى باكمله أن يدرك حساسية الفترة وحصار الأعداء لهذه البلد، علينا أن نقول للجميع أننا نعرف قيمة هذه البلد وندرك صعوبة المرحلة ونحن لها".

 

أضافت عضو مجلس النواب، لابد أن يستشعر الشعب بالحزم والجدية وقوة القانون على الجميع خاصة أصحاب الهيئات الحاكمة والإدارية: "دقة ساعة العمل الجاد البعيد عن التسويف والتراخى والفساد، ولن يصلح كل هذا إلا بقوة القانون، هذا هو العلاج الوحيد لكل ما نعانيه". 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين