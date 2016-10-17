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رئيس الحكومة: التعديل الوزارى يرتبط بالأداء وطبيعة المرحلة

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رئيس الحكومة: التعديل الوزارى يرتبط بالأداء وطبيعة المرحلة رئيس الحكومة: التعديل الوزارى يرتبط بالأداء وطبيعة المرحلة

>كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن التعديل الوزارى يرتبط بالأداء والمرحلة وأهدافها.

وأضاف فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن ستعرض تقريرها نصف السنوى على البرلمان قريبا وسيتضمن كافة القرارات والتشريعات التى تم اتخاذها والمشروعات التى تعمل عليها الحكومة وتصل لما يزيد عن 3 آلاف مشروع سواء كانت متوقفة أو جارى العمل عليها، لافتا إلى أن التقرير سيتضمن أيضا برنامج "تكافل وكرامة"، "ودعم "، وجهود الحكومة فى ملفات الصحة والتعليم وتطوير المناهج، وانتهاء قوائم الانتظار الخاصة بفيروس سى.

وأشار إلى أن رئيس مجلس ادارة شركة الريف المصرى، سيعقد مؤتمرا صحفيا، يشرح فيه الطرح الأول الذى يصل تقريبا إلى 500.000 فدان على مستوى الجمهورية ضمن مشروع المليون ونصف فدان وستوجه بعض المساحات إلى المستثمرين، ومساحات أخرى إلى شباب المزارعين. وأوضح رئيس الوزراء أنه حتى الآن لا يوجد قرار محدد بتحويل دعم السلع لمحدودى الدخل لدعم نقدى.

 


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