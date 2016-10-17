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بالصور : عائلة "المشير أبوغزالة" بالبحيرة تودع شهيدها الثاني في سيناء ...

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ودعت قرية زهور الأمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد أحمد فتحى عبدالحميد أبوغزالة، 21 عاماً، والذى استشهد في قرية الطويلة بالشيخ زويد في شمال سيناء .

وقرية زهور الأمراء، مسقط رأس المشير الراحل محمد عبدالحليم أبوغزالة، وسبق وودعت في أكتوبر 2014، جثمان الشهيد نقيب محمد زكريا أبوغزالة، شهيد الهجوم المسلح على كمين كرم القواديس والذى استشهد فيه 31 من الضباط والجنود، ابن عم الشهيد، ليرتفع عدد شهداء عائلة أبوغزالة إلى شهيدين خلال عامين.

وأديت صلاة الجنازة على الشهيد أحمد فتحى عبدالحميد أبوغزالة، عقب صلاة الظهر في مسجد القرية المعروف باسم مسجد الشهيد نقيب محمد زكريا أبوغزالة، وأقيمت عقب الصلاة، جنازة شعبية وعسكرية للشهيد بمسقط رأسه، وشارك فيها عدد من قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة، ووهدان السيد، المتحدث الإعلامى لمحافظة البحيرة، نائباً عن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، والعميد ياسر مسعد، المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة، وسمير قاسم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات.

ولم يحضر والد الشهيد جنازة نجله لمرضه، وانتقل قادة الوحدة العسكرية التي كان يخدم بها الشهيد وزملائه والمستشار العسكرى والمتحدث الإعلامى للمحافظة ورئيس المدينة إلى منزل الشهيد لتقديم واجب العزاء ومواساته.

وكان هجوماً مسلحاً شنه إرهابيون على مدرعة تابعة للقوات المسلحة أثناء سيرها بطريق أبوزعى جنوب الشيخ زويد، وأدى الهجوم إلى استشهاد النقيب عبدالله على نجيل، و4 جنود من طاقم المدرعة، وهم أحمد فتحى عبدالحميد أبوغزالة، 21 سنة، البحيرة، وحماد أحمد حماد 21 سنة، المنوفية، وعبدالمعطى موسى حسن 25 سنة، شمال سيناء، ويوسف حسن محمد 25 سنة، شمال سيناء.

 

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رئيس قسم الأخبار