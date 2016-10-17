المتحدث العسكري لـ"القرموطي" : نجل رئيس أركان الهيئة الهندسية أصيب بسيناء ولم يستشهد ...

سمر العشري

قال الإعلامي جابر القرموطي ، في برنامجه «مانشيت القرموطي» إنه تواصل مع العميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، حول الإشاعات التي تم نشرها في الفترة الأخيرة على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استشهاد نجل رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عمر محمود فهمي نصار.

وأضاف الأحد: «المتحدث العسكري قال لي إن نجل رئيس أركان الهيئة الهندسية زي أي مواطن آخر، وعقيدة الجيش المصرى لا تعرف التفريق بين المواطنين، ونجل رئيس أركان الهيئة الهندسية مصاب ولم يستشهد في كمين زقدان بسيناء ولم ولن نتاجر بذلك».

شبكةعيونالإخبارية

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