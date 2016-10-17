هذه حقيقة تعرض سوزان نجم الدين للخطف

بدأت الفنانة سوزان نجم الدين بتصوير دورها في المسلسل الاجتماعي «شوق» للمخرجة رشا شربتجي.

وعن دورها في العمل قالت نجم الدين بتصريح خاص لـ"سيدتي نت" "أجسد شخصية طبيبة تحاول مساعدة المتضررين في الحرب إلى أن تجد نفسها بين أيدي عصابات مسلحة، تتعرض هذه الطبيبة لأسوأ معاملة وللاغتصاب وتمر بأوقات عصيبة،".

من ناحية أخرى نفت نجم الدين خروجها من مهرجان الإسكندرية مستاءة؛ لأن فيلمها «أنا وأنت وأمي وأبي» لم يأخذ أي جائزة، نفت نجم الدين هذا الأمر وقالت: "طبيعي أي فنان أن يتضايق ولكنني أنا سعدت بردة فعل الصحافة وأهل الفن عند عرض الفيلم، فهو لاقى استحسان الجميع وأنا كنت مسرورة لنجاح زملائي وحصولهم على جوائز يستحقونها".