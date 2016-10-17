بالصور: ابن محمود ياسين يتهم هوليوود بسرقته ورد صادم من شقيقته ووالدته

القاهرة_عمرو رضا

المعروف أنّ الكثير من الأعمال الفنية المصرية مقتبسة عن السينما الأمريكية، إلا أنّ الكاتب عمرو ابن الفنان الكبير محمود ياسين والنجمة شهيرة كشف عن واقعة سرقة أحد أفلام والديه وإعادة تقديمها في فيلم أمريكي، والمثير أنه تلقى رداً صادما من شقيقته الفنانة رانيا.

عمرو محمود ياسين، الذي تبنى مؤخرا تقديم الجزء السادس من ملحمة "ليالي الحلمية" كتب عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك مؤكداً أن الفيلم الأمريكي "Chaos theory" الذي أنتج عام 2008، مقتبس حرفياً عن قصة الفيلم المصري الشهير "الجلسة سرية" الذي أنتج عام 1986، من بطولة والديه والنجمة القديرة يسرا.

أضاف عمرو: "الجلسة سرية" إنتاج 1986.. Chaos theory إنتاج 2008 الفيلم الأمريكي ده واخد قصة الجلسة سريه وعمل فيلمه.. الأمريكان بيسرقوا مننا ؟ انا الحقيقه انا أول مره اعرف الموضوع ده امبارح لما حد بعتلي لينك قصة الفيلم واتخضيت".

المثير أن شقيقته رانيا ياسين قدمت رداً صادما قالت فيه: يلا من نفسهم يا ما سرقنا منهم ههههههه ، بينما علقت والدته الفنانة المعتزلة شهيرة: شفت ياعمرو. أحنا جامدين أوي

المفاجأة الأكبر كانت بتعليق ناقد سينمائي درس بأمريكا ويدعى أمير عزيز حيث أكد أن هوليوود تعترف باقتباس 80 بالمئة من أفلامها عن السينما المصرية والفرنسية والهندية!!

تابع قائلاً: فيلم "الجلسة سرية " بصمة خاصة في السينما المصرية والعالمية لاقتباس هوليوود ذلك الفيلم و للاسف لن يتكرر ثانية بهذا المستوى الراقي بكافة المقاييس.