ثروة ألتشين سانجو نجمة "حب للإيجار" تشغل الصحافة التركية

بعد أن حقق الموسم الأول من المسلسل الرومانسي التركي "حب للإيجار" التي تقوم فيه الممثلة الشابة إيلتشين سانجو بأول بطولاتها، إلى جانب زميلها أردوتش في أول بطولاته أيضاً، وتحقق الحلقات الأولى من موسم الثاني المركز الثاني في الرايتنغ أسبوعياً، أصبحت سانجو من أثرى النجمات.

وبعد أن أصبحت الوجه الإعلامي لماركة إيليدور لمستحضرات الشعر الشهيرة بعد مريم أوزرلي مباشرة، وسفيرة ماركة أزياء تجارية شهيرة أيضاً، تضاعفت ثروتها في عام واحد، بينما زملاؤها استغرقوا سنوات لتحقيق ما حققته بعام واحد من عائدات مالية، ماجعل الصحافة مؤخراً تسألها: هل تستثمرين أمولك بأملاك عقارية؟

فأجابت: البعض يعتقد أننا نكسب أموالاً كثيرة، ونعيش في رفاهية كبيرة، والحقيقة غير ذلك.... أنا أتمنى أن أكون صاحبة أملاك لكني في الحقيقة مازلت أعيش بالإيجار في شقة لوكس جميلة، وأمتلك سيارة عادية، وقد عشت مع والدتي في شقة متواضعة جداً.

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