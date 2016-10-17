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بالصور : العثور على قطع نقدية في مصر تحمل نقش "المخلوقات الفضائية" هل زارت الأرض؟

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يعتقد الكثير ممن يؤمنون بوجود المخلوقات الفضائية بأن العثور على قطع نقدية أثرية قديمة، تحمل صوراً لمخلوقات أو لمركبات فضائية، في بلدة مصرية مؤخراً هو دليل على أن المخلوقات الفضائية زارت الأرض، حسبما ذكر موقع sputniknews.

وفقاً لموقع «إيرث» الإلكتروني، هذه القطع النقدية هي دليل قاطع على "أن المخلوقات الفضائية كانت تعيش على كوكب الأرض جنباً إلى جنب مع البشر" .

وبحسب موقع "ذا صان" ، فإن المخلوقات الفضائية قد زات الأرض في الزمن القديم.

وذكر الموقع أنه تم العثور على عدد كبير من القطع النقدية النادرة التي تحمل صوراً لمخلوقات غريبة، تشبه البشر، أثناء أعمال الترميم لمنزل في جنوب ، وأن الباحثين يعملون بجد على تفسير لغز هذه الصور.

وليست القطع النقدية الأثرية الشيء الوحيد الذي قد يثبت أن المخلوقات الفضائية كانت تعيش على كوكب الأرض، حيث أظهرت صور التقطتها وكالة "ناسا" في مارس الماضي تمثالاً ضخماً يشبه تمثال «أبي الهول» على سطح كوكب المريخ.

وبحسب اعتقاد بعض علماء الفضاء، كما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكائنات الفضائية قد تعود إلى الأرض في أي وقت لتحيي تاريخ وجودها القديم على الكوكب!

 

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