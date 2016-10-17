حبس سائق بشركة «أوبر» 4 أيام ...

سمر العشري

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة، بحبس سائق بشركة «أوبر»، ٤ أيام، بتهمة سرقة هاتف طالب بمنطقة الزيتون، أثناء توصيله.

وتبين من التحقيقات، أن المجنى عليه أصيب بجروج وكدمات متفرقة نتيجة سقوطه على الأرض بعد محاولته الإمساك بالسائق.

وكشفت تحقيقات نيابة غرب القاهرة، أنه أثناء استقلال الطالب المجنى عليه لسيارة تابعة لشركة «أوبر» بمنطقة الزيتون، طلب منه الاطلاع على هاتفه المحمول، وأنزل السائق بعدها الطالب وحاول الهروب بالسيارة إلا أن المجنى أمسك بباب السيارة حتى سقط على الأرض، وعقب مشاهدة الأهالى سقوط المجنى عليه على الأرض، أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة.

وتبين من تقرير الطب الشرعى، أن الطالب مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، واستمعت النيابة إلى أقواله، وأكد أنه فوجئ بالسائق يطلب هاتفه المحمول ويخرجه من السيارة، ويحاول الهرب.

شبكةعيونالإخبارية

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