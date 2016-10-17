ضبط 290 قرصا مخدرا بحوزة مسجون قبل ترويجها على زملائه

ضبط رجال حرس محكمة شمال القاهرة، 290 قرصا مخدرا بحوزة متهم قادم من السجن لاستئناف محاكمته.

بدأت الواقعة، عندما فتش الحرس "محمد .ع" قبل استقلاله سيارة الترحيلات، للعودة إلى محبسه بعد انتهاء جلسة محاكمته فى اتهامه بالاتجار فى المخدرات، وحيازة سلاح أبيض، حيث عثرت القوة فى ملابسه الداخلية على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة اعترف بأنه كان ينوى توزيعها علي المحتجزين.

وكشفت التحريات عن أن المتهم حصل على المواد المخدرة من أحد أقاربه أثناء زيارته داخل المحكمة، من أجل بيعها داخل سجن قسم شرطة الشرابية، بأضعاف ثمنها فتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة.

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