الجمعة..إطلاق الحملة القومية للوقاية والتوعية ضد سرطان الثدى بمكتبة الإسكندرية

تقيم الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء ،"BGICS"يوم الجمعة المقبل الموافق 21 أكتوبر الحالى بمكتبة الإسكندرية، احتفالية ضخمة بمناسبة الشهر العالمى لسرطان الثدى.

وقال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء، إنه سيتم إطلاق الحملة القومية للوقاية والتوعية ضد سرطان الثدى والسرطانات التى تصيب المرأة، والتى تشمل كمرحلة أولى 9 محافظات فى المناطق الأكثر احتياجا، موضحا أنه سيتم إطلاق الحملة بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان.

وأكد الدكتور هشام الغزالى أن اختيار مكتبة الإسكندرية لتكون مكان انطلاق هذه المبادرة يمثل الواجهة المشرفة لمصر منذ آلاف السنين، حيث تعتبر هذه المبادرة هى الأولى على الإطلاق من حيث هدفها، وهو الوقاية أى منع حدوث الإصابة بهذه الأورام عن طريق تقليل احتمالات الإصابة بمكافحة أسباب حدوثها، خاصة أن معدل الحالات الجديدة للأورام فى مصر وصل إلى 113 ألف حالة جديدة سنويا، وتمثل أورام الثدى فيها حوالى 34%.

إطلاق حملة للتوعية لمنع حدوث سرطان الثدى

وأضاف الغزالى أن هذه المبادرة ستشمل تدريس وتوعية الجمهور عن طريق محاضرات جماهيرية، ثم تدريب كوادر داخل الجامعات والمدارس، وستبدأ الخطة بسرطانات المرأة مثل أورام الثدى وأورام عنق الرحم، والأورام النسائية ثم تنتقل بعد ذلك إلى الأورام الأخرى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك فى هذه المبادرة عدة جامعات مصرية منها جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس، موضحا أنه من أهداف المبادرة الاهتمام بالمرأة عموماً ليس فقط فى اختيار أنسب الطرق العلاجية، أو إحراز أعلى معدلات الشفاء، ولكن الاهتمام أيضاً بكل جوانب حياتها كامرأة، وكأم من حيث المحافظة على شكلها العام، وجمالها وتغذيتها المناسبة أثناء فترة العلاج، وعلاقتها الأسرية عند الإصابة بالمرض وصحتها النفسية والجسدية .

ويشارك الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، وعدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين ونجوم المجتمع كسفراء لهذه المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة، ورئيس جامعة الإسكندرية، وعميد كلية الطب جامعة عين شمس، وعميد طب الإسكندرية، والدكتورة هبة قطب والفنانة رجاء الجداوى.