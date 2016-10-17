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حاكم دبى يوجه باستحداث آليات عمل حكومية لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية

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حاكم دبى يوجه باستحداث آليات عمل حكومية لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية حاكم دبى يوجه باستحداث آليات عمل حكومية لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية

>كتب محمد تهامى زكى

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، لاستحداث آليات عمل حكومية جديدة لتسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

 

وكتب بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "وجهنا اليوم باستحداث آلية عمل حكومية جديدة لتسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وتسريع مشاريع الإستراتيجية، وهى المسرعات الحكومية، المسرعات هى ممارسة معتمدة فى القطاع الخاص لتسريع تحويل الأفكار لواقع، لعلنا الحكومة الأولى عالميًا التى تنقلها للقطاع العام".

 

وأضاف بن راشد: "مقر المسرعات الحكومية سيكون جاهزًا خلال شهر من اليوم، وسيكون كخلية نحل لتحقيق أهدافنا، وتسهيل حياة مواطنينا ومعالجة أى تأخير فى الحكومة".

 

 

 

 


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