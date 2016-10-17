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أهالي المنيا يطالبون بإنقاذ القصور التاريخية

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أهالي المنيا يطالبون بإنقاذ القصور التاريخية أهالي المنيا يطالبون بإنقاذ القصور التاريخية

>المنيا – حسن عبد الغفار

أعرب مواطنون بمحافظة المنيا عن استيائهم من الإهمال الذي لحق بالعديد من القصور التاريخيه بمركز ملوي، وكانت شاهدة علي حقبة تاريخيه مهمة، مطالبين الدولة  بالنظر إلى عشرات القصور الأثرية التي تواجه الإختفاء.

ومن بين القصور التاريخية المهملة قصر عرفان باشا سيف النصر وبيت السنجق أو قصر محمد بك أباظة، وقصر أدون جوهر في ديرالبرشا، وقصر فورتينيه، ، وقصر حياة النفوس.

وفي مدينة ملوي جنوب المنيا  يقع قصر عبد المجيد باشا سيف النصر وعمره  102 عام وتم بناؤه علي مساحة 18 قيراط ويتكون من طابقين وبدروم، ومبني علي الطراز الفرنسي وجميع الزخارف النقوش الموجودة عليه أوربيه.

وانشئ القصر عام 1914 وشهد اجتماعات كبار عائلات ملوي، وانطلقوا منه للقاء الملك خلال محاولات تقسيم .

وتقول رضا صلاح معاذ مفتش آثار بملوي أن القصر تم تسجيله كأحد المبانى التاريخية بقرار رئيس مجلس الوزراء في 2002 ، وهو الآن ملك لأولاد كريم، ويضم في ساحته سبيل مياه.

وأكدت مفتش الآثار أن القصر يحتاج إلي ترميم دقيق للزخارف المعمارية والنقوش الموجودة به.

 

بيانومن زمن الملك فاروق

الفتيات العاريات

صالون القصر خالي من الاثاث

جدارن القصر من الداخل

احد الابواب داخل القصر

سقف القصر

مشهد للقصر من الخارج 

القصر وابوابه من الخارج 

سلالم القصر 


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