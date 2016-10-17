مدير أمن مدن القناة: "بتاع الجرجير بيقولك أصل الدولار غالى"

قال اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، اليوم الإثنين، لإحدى السيدات فى سوق "البازار" ببورسعيد، إن موضوع غلاء الأسعار كله جشع التجار، حتى أن بائع الجرجير يقول "أصل الدولار غِلى".

وأضاف مساعد وزير الداخلية لمدن القناة، خلال جولته بأسواق بورسعيد، "الدولة مش مقصره فى حاجه.. كله جشع بس.. بتاع الجرجير يقولك الدولار غلى.. وبتاع الطماطم بيبيع الـ3 كيلو بـ 10 جنيه.. ييجى واحد تانى يشترى.. يقوله استنى لما أشوف الدولار وصل لكام".

وسأل "الديب" السيدة متعجباً ممن يفعله بعض البائعين: هل بائع الطماطم يستوردها أم نحن نزرعها فى أرضنا ؟ فأجابته: بنزرعها؛ فرد عليها: طب ليه بنتحجج بالدولار.

وألقى التحية على بعض البائعين فى نفس السوق قائلا لهم "ازيكو يارجالة.. الدنيا واقفة عندكو ليه.. الدولار بردوا"؛ فابتسم له البائعون .

كان اللواء محمود الديب، يرافقه اللواء زكى صلاح مدير أمن بورسعيد، تفقد أسواق المحافظة للوقوف على أسعار السلع والتخفيضات التى تم الإعلان عنها من قِبل بعض التجار فى إطار المشاركة بمبادرة "الشعب يأمر".

وبدأت الجولة بتفقد مجمع "الكمبراتيف" للسلع الغذائية، والاستماع لشكاوى الأهالى حول الأسعار التى تُباع بها السلع لاسيما الأساسية منها؛ كما استمع إلى أحد التجار والذى شكى من حصته فى السلع التموينية، وطالب بتخصيص كل بدال تموينى لحصة معينة يلتزم بها مع قطاع من الأهالي كما كان معمول سابقاً .

وتوجهت الحملة برئاسة مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة إلى الأسواق المجاورة للمجمع، وسوق البازار – أحد أرقى الأسواق ببورسعيد، والذي حذر فيه البائعون من استغلال المواطنين.