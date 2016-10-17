بالصور.."تموين بورسعيد" يضبط مصنع تعبئة خضروات تلاعب بتاريخ الإنتاج والصلاحية

تمكنت حملة تموينية قامت بها مديرية التموين ببورسعيد، بالتعاون مع رجال مباحث الادارة التابعة لمديرية الأمن، اليوم الاثنين، من ضبط أحد مصانع تعبئة الخضروات بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة؛ وذلك لتلاعبه فى تاريخى الإنتاج والصلاحية .

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لرجال ومباحث التموين، على جهودهم بالأسواق؛ مشدداً على التعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون، وكل من يقوم بالغش التجاري .

وأضاف أن مبادرة "الشعب يأمر" تواصل عملها؛ حيث تجوب سيارات مديرية التموين جميع المناطق بالأحياء خاصة الأكثر احتياجا، وتشهد أسعار الأسماك انخفاضاً كبيراً داخل المنافذ المتنقلة وكذلك الأرز والسكر .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة سالفة الذكر، وتحرير المحضر رقم ٣١٣١ جنح الجنوب، وجارٍ العرض على النيابة العامة .

حمل البضائع للتأكد من تواريخ الانتاج والصلاحية

احد التواريخ التي تم تغييرها على السلعه

البضائع مخزنه داخل الكراتين الخاصه بها

تغيير التاريخ على الكرتونة من الخارج

البضائع المضبوطه داخل الاكياس