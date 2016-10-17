تعاون بين جامعة قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا من الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى فرع القرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد السراجى والدكتورة سارة السعدنى وذلك فى حضور الدكتور عصام بدران عميد كلية الهندسة.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس أن الهدف من الزيارة هو بحث سبل التعاون بين الأكاديمية والجامعة فى الهندسة المعمارية وزار الوفد كلية الهندسة بالإسماعيلية للتعرف على المنشآت والأقسام المختلفة داخل الكلية كما زار الطلاب المواقع والإنشاءات الجديدة بالجامعة لعمل أبحاث التخرج بالتعاون مع طلاب الجامعة وتم بحث سبل التعاون فى المشروعات المستقبلية بينهما.