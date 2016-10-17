رئيس جامعة القناة يشدد على حسن معاملة المرضى وذويهم خلال جولته بالمستشفى

شدد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة حسن التعامل مع المرضى والمترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الجامعة للمستشفى الجامعى.

رافقه خلالها الدكتور هاني الدمياطى، مدير عام المستشفيات، والدكتورة إلهام مدني مدير المستشفى الجامعى والدكتورة مروة عرابي مدير العيادات الخارجية وطالب رئيس الجامعة العاملين بإدارة حسابات المرضى والأقسام الأخرى بضرورة تذليل اى من العقبات أمام المرضى وذويهم وإنهاء الإجراءات بسرعة.

وخلال الجولة تابع الدكتور غراب، الإنشاءات الجديدة بالمستشفى وتابع قسم الأشعة وبنك الدم وغرف الطوارئ وعناية القلب والصدر.