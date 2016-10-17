أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة القناة يشدد على حسن معاملة المرضى وذويهم خلال جولته بالمستشفى

Google+ Print
رئيس جامعة القناة يشدد على حسن معاملة المرضى وذويهم خلال جولته بالمستشفى رئيس جامعة القناة يشدد على حسن معاملة المرضى وذويهم خلال جولته بالمستشفى

>الإسماعيلية – جمال حراجى

شدد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة حسن التعامل مع المرضى والمترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الجامعة للمستشفى الجامعى.

رافقه خلالها الدكتور هاني الدمياطى، مدير عام المستشفيات، والدكتورة إلهام مدني مدير المستشفى الجامعى والدكتورة مروة عرابي مدير العيادات الخارجية وطالب رئيس الجامعة العاملين بإدارة حسابات المرضى والأقسام الأخرى بضرورة تذليل اى من العقبات أمام المرضى وذويهم وإنهاء الإجراءات بسرعة.

وخلال الجولة تابع الدكتور غراب، الإنشاءات الجديدة بالمستشفى وتابع قسم الأشعة وبنك الدم وغرف الطوارئ وعناية القلب والصدر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365