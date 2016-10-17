بالصور.. سور مركز شباب جاويش يهدد أرواح حياة شباب بنى سويف

كارثة خطيرة تهدد حياة الآلاف من أهالى قرية جاويش التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بنى سويف، عقب التشققات والشروخ الخطيرة التى ألمت بسور مركز شباب القرية، وأصبح السور مهددًا بالانهيار بين الحين والآخر .

"اليوم السابع" التقى شباب القرية، حيث أكد إبراهيم المغربى أحد أهالى القرية المهتمين بمشكلة مركز الشباب: "تم إنشاء الملعب الخاص بالمركز، والذى كان بمثابة حلم كبير ظل يراود الشباب من أهالى القرية، وانتظر الجميع أن تتغير حياتهم ويقضون أوقاتا فراغهم فى ممارسة كرة القدم، بدلاً من الجلوس على المقاهى".

وأضاف المغربى: "الطريق المار أمام القرية يتم تطويره وتشييده، وأثناء أعمال الرصف والإنشاء، تعرض السور لبعض التصدعات التى أضرت بكامل هيئته، وأصبح قاب قوسين أو ادنى من الانهيار فى أى وقت .

ويضيف أحمد جبريل أحد شباب القرية، خاطبنا المسئولين فى إدارة مركز شباب إهناسيا، بالواقعة خاصة بعد توقف النشاط داخل المركز إلا أن أحدًا لم يستجب لطلباتنا بإعادة بناء السور مرة أخرى، خاصة أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار كاملاً مع أول ضربة كرة للسور.

وأشار أحمد جبريل "أغلب شباب القرية لا يجد مكانًا للعب فيه، خاصة أن ممارسة كرة القدم هى الهواية المفضلة للشباب، فى ظل العادات والتقاليد التى تمنع أغلب الشباب من الجلوس على المقاهى أو النواصى، مضيفًا أن بعض الشباب يتجه للعب فى بعض الأماكن الخالية من المبانى وهو ما يؤدى إلى حدوث مشادات مع أصحاب المساكن الملاصقة للمناطق الخالية .

وقال مصطفى محمد عبد الحليم من شباب قرية جاويش، أغلب الشباب توقف عن مزاولة رياضة كرة القدم، ولم يجدوا غير المقاهى لقضاء أوقات الفراغ عليها، مشيرًا إلى أنه و20 آخرين من الشباب يتجهون للذهاب إلى مراكز شباب فى قرى بعيد عن القرية لمزاولة كرة القدم ساعتين فى الأسبوع مثل قرى النويرة ومحجوبة وإهناسيا الخضراء.

وتابع "مشاكل عدة تقابلنا مع أهالى البلاد التى نذهب للعب فيها، منها إلغاء الحجوزات الخاصة بالملعب، واستبدالها بحجوزات من شباب تلك القرى وانتظارا إلى انتهاء شباب تلك القرى من مزاولة نشاطهم، لنأخذ قسطًا من مزاولة اللعب فى ساعة متأخرة من الليل.

من جانبه أكد أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، أن موضوع سور مركز شباب جاويش محال للنيابة العامة والتى تقوم بإجراء التحقيقات فيه حاليًا، خاصة أن سور المركز لم يمر على إنشائه سوى 5 سنوات.

وأضاف سرور فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم أمر الشئون القانونية بديوان المحافظة بمتابعة آخر تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماع مع نواب دائرة مركز إهناسيا لإيجاد حل للمشكلة .

التصدعات داخل سور مركز شباب جاويش

السور مهدد بالانهيار

سور مركز شباب جاويش

تهالك سور المركز

كارثة فى انتظار الشباب

تصدعات داخل المركز

انشقاق سور مركز شباب جاويش

مأساة شباب قرية جاويش

مشكلة مركز شباب جاويش

تهالك سور مركز شباب جاويش