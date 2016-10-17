وكيل البرلمان: سأتواصل مع أكمل قرطام لإقناعه بالعدول عن الاستقالة

قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس لجنة الانتخابات للجنة حقوق الإنسان، إنه سيتواصل مع النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة من البرلمان، والعمل علي تهدئة الأجواء بين جميع الأطراف.

وأضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "النائب أكمل قرطام زميل فاضل وقامة، ويعز علينا أن يحدث ذلك وسأتواصل معه".

وحول الخلافات الحادة التى شهدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء العملية الانتخابية، علق قائلاً: "هذا شيء طبيعى فهذا الأمر موجودة بأى انتخابات".